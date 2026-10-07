Депутат Госдумы Виталий Милонов резко отреагировал на призыв американского посольства к гражданам США покинуть Россию из-за сообщений о «чуме» в Иркутской области, заявив, что Вашингтону стоит «заткнуться».

В беседе с «Газетой.ru» он подчеркнул, что в самих Соединённых Штатах люди рискуют заразиться не только чумой, но и тифом и бытовым сифилисом из-за «полнейшей антисанитарии», царящей на улицах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско.

По его словам, американское правительство целенаправленно распространяло вирусы и заболевания во Вьетнаме, Корее и других странах с целью нанесения вреда этим территориям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при оценке ситуации с инфекцией в Иркутской области нужно ориентироваться на официальные заявления Роспотребнадзора, а не на слухи. В США сообщения о «чуме» восприняли буквально. Посольство призвало американцев покинуть нашу страну.