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Опубликовано 7 октября, 18:11

«Пусть заткнутся»: Милонов жёстко ответил США на призыв уехать из России

Милонов: Посольству США стоит «заткнуться» после призыва уехать из России

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко отреагировал на призыв американского посольства к гражданам США покинуть Россию из-за сообщений о «чуме» в Иркутской области, заявив, что Вашингтону стоит «заткнуться».

В беседе с «Газетой.ru» он подчеркнул, что в самих Соединённых Штатах люди рискуют заразиться не только чумой, но и тифом и бытовым сифилисом из-за «полнейшей антисанитарии», царящей на улицах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско.

По его словам, американское правительство целенаправленно распространяло вирусы и заболевания во Вьетнаме, Корее и других странах с целью нанесения вреда этим территориям.

Чума в Иркутске в октябре 2026 года: что известно о слухах и что сообщил Роспотребнадзор
Чума в Иркутске в октябре 2026 года: что известно о слухах и что сообщил Роспотребнадзор

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при оценке ситуации с инфекцией в Иркутской области нужно ориентироваться на официальные заявления Роспотребнадзора, а не на слухи. В США сообщения о «чуме» восприняли буквально. Посольство призвало американцев покинуть нашу страну.

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Дарья Нарыкова
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