Путин допустил реакцию МИД на обвинения России в беспорядках в Европе

Министерство иностранных дел России, вероятно, отреагирует на обвинения Москвы в причастности к массовым беспорядкам в европейских странах. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Но уж когда нас обвиняют — здесь, мы, конечно, должны как-то реагировать. Но министерство иностранных дел, я думаю, соответствующим образом на это аккуратненько реагировать будет», — сказал российский лидер.

При этом Путин считает, что попытки европейских политиков найти виновных за рубежом не помогут им справиться с протестами. По его мнению, властям необходимо разобраться в причинах недовольства граждан и пересмотреть собственные решения.

Президент обратил внимание, что без изменений в экономической, внутренней и внешней политике причины беспорядков никуда не исчезнут. Вместо поиска внешнего вмешательства европейским руководителям, по его словам, следует заняться проблемами своих стран.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Италии решили проверить возможную причастность иностранных сил к массовым протестам. По данным Bloomberg, правительство Джорджи Мелони запросило сведения о предполагаемом вмешательстве в беспорядки. В числе возможных источников влияния называли Россию, однако доказательств её участия в организации выступлений представлено не было.

Российский МИД уже комментировал подобные подозрения. Накануне официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала итальянские власти прислушаться к собственным гражданам. Поводом стало обращение певца Аль Бано к премьер-министру Италии с предложением пересмотреть отношения с Москвой. Дипломат задалась вопросом, не подменяет ли поиск иностранного вмешательства желание услышать требования населения.