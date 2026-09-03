«Путин лишь улыбается»: В Германии оценили реакцию президента России на истерику Берлина

Президент России Владимир Путин спокойно воспринял новые меры Германии против Москвы после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. На реакцию российского лидера обратило внимание немецкое издание Berliner Morgenpost.

Авторы материала отмечают, что Берлин объявил сразу о нескольких шагах против России, однако Путин публично отреагировал на них невозмутимо. В заголовке издание описало его реакцию формулировкой «Путин лишь улыбается, отмахиваясь от этого».

Комментируя действия ФРГ на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке, российский президент связал их с внутренними проблемами немецких властей и снижением их популярности.

«Думаю, что это ещё одна ошибка, грубая ошибка. И она, на мой взгляд, явно противоречит интересам немецкого народа», — сказал Путин.

Berliner Morgenpost также обратило внимание, что одновременно с обострением отношений с Берлином российский лидер проводил в Бишкеке переговоры с руководителями других государств. В частности, Путин встречался с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также представителями Ирана и Турции.

Германия ранее возложила на Россию ответственность за августовский инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Среди ответных мер Берлин объявил о закрытии российского генконсульства в Бонне, прекращении действия соглашения, регулирующего работу Русского дома в Берлине, и ужесточении въездного контроля для граждан РФ. Москва обвинения отвергает.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин назвал новые антироссийские меры Германии грубой ошибкой, противоречащей интересам немецкого народа. Президент связал действия Берлина в том числе с внутриполитическим положением немецких властей.