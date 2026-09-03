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Регион
Опубликовано 3 сентября, 08:19

Путин: Молчащий Запад становится соучастником международного терроризма

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Государства Запада, которые закрывают глаза на угрозы в адрес гражданской авиации, фактически становятся соучастниками международного терроризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума — 2026.

«Те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что иначе покрывать такие угрозы невозможно.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о намерении создать угрозы для воздушного пространства России с помощью беспилотников. По его словам, массированное применение беспилотников превращает воздушное пространство над РФ в зону повышенного риска для пассажирских перевозчиков. Особую тревогу, по оценке Зеленского, вызывают маршруты, пролегающие через Москву, Петербург и другие мегаполисы-миллионники.

Путин назвал слова Зеленского об авиации заявкой на государственный терроризм
Путин назвал слова Зеленского об авиации заявкой на государственный терроризм

До этого Путин предупредил Киев об ответных мерах, если угрозы в адрес гражданской авиации будут реализованы. По его словам, в случае трагических инцидентов ответ последует обязательно, и в этом никто не должен сомневаться.

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Вероника Бакумченко
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