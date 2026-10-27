Путин: На газ приходится четверть всего энергобаланса планеты

На природный газ сегодня приходится четверть мирового энергобаланса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на восьмом саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.

Российский лидер подчеркнул, что каждое государство самостоятельно определяет, какие источники энергии развивать. По его словам, страны могут делать ставку на углеводородную, атомную и гидроэнергетику либо на возобновляемые источники.

В Москве проходит восьмой саммит Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ), приуроченный к 25-летию объединения. В мероприятии участвуют главы государств и правительств, а также профильные министры. Ранее Life.ru сообщал, что по итогам встречи планируется принять Московскую декларацию, посвящённую развитию энергетического сотрудничества, расширению маршрутов поставок и обеспечению справедливых цен на газ.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал о ключевых темах выступления Путина на газовом саммите. Среди них — значение природного газа для экономического роста, проблемы мировой газовой отрасли и приоритетные направления международного сотрудничества.