Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 октября, 14:57

Путин: На газ приходится четверть всего энергобаланса планеты

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На природный газ сегодня приходится четверть мирового энергобаланса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на восьмом саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.

Российский лидер подчеркнул, что каждое государство самостоятельно определяет, какие источники энергии развивать. По его словам, страны могут делать ставку на углеводородную, атомную и гидроэнергетику либо на возобновляемые источники.

Путин: На страны ФСЭГ приходится около 40% мирового экспорта газа
Путин: На страны ФСЭГ приходится около 40% мирового экспорта газа

В Москве проходит восьмой саммит Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ), приуроченный к 25-летию объединения. В мероприятии участвуют главы государств и правительств, а также профильные министры. Ранее Life.ru сообщал, что по итогам встречи планируется принять Московскую декларацию, посвящённую развитию энергетического сотрудничества, расширению маршрутов поставок и обеспечению справедливых цен на газ.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал о ключевых темах выступления Путина на газовом саммите. Среди них — значение природного газа для экономического роста, проблемы мировой газовой отрасли и приоритетные направления международного сотрудничества.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Путин
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar