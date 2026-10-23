Путин наградил посла России в Малайзии Наиля Латыпова орденом Дружбы
Наиль Латыпов. Обложка © Telegram / Посольство России в Малайзии
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы чрезвычайного и полномочного посла РФ в Малайзии Наиля Латыпова. Соответствующий указ главы государства от 23 октября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Дипломат удостоен государственной награды за вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную службу.
«Наградить орденом Дружбы Латыпова Наиля Мазгутовича — чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Малайзии», — говорится в документе.
Наиль Латыпов возглавляет российское дипломатическое представительство в Малайзии с октября 2019 года. До назначения послом он занимал различные должности в центральном аппарате МИД и российских зарубежных учреждениях.
Дипломат окончил МГИМО в 1983 году и с того же года находится на дипломатической службе. В разные годы он работал генеральным консулом России в японской Осаке, а также заместителем директора Консульского департамента МИД РФ. В ноябре 2025 года Латыпову присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Ранее Владимир Путин наградил четырёх волонтёров, спасавших людей во время весеннего наводнения в Дагестане. Альберт Таривердиев и Шамиль Устарбеков удостоились медалей «За храбрость» II степени, а Раджаб Нажмудинов и Артём Михрабов — медалей «За спасение погибавших». Последнего наградили посмертно. Один из отмеченных добровольцев, Шамиль Устарбеков, во время паводка спас 23 человека. В июле президент лично поблагодарил его за проявленное мужество на форуме Народного фронта «Всё для Победы!».