Путин наградил посла России в Малайзии Наиля Латыпова орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы чрезвычайного и полномочного посла РФ в Малайзии Наиля Латыпова. Соответствующий указ главы государства от 23 октября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дипломат удостоен государственной награды за вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную службу.

«Наградить орденом Дружбы Латыпова Наиля Мазгутовича — чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Малайзии», — говорится в документе.

Наиль Латыпов возглавляет российское дипломатическое представительство в Малайзии с октября 2019 года. До назначения послом он занимал различные должности в центральном аппарате МИД и российских зарубежных учреждениях.

Дипломат окончил МГИМО в 1983 году и с того же года находится на дипломатической службе. В разные годы он работал генеральным консулом России в японской Осаке, а также заместителем директора Консульского департамента МИД РФ. В ноябре 2025 года Латыпову присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.