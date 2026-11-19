В России существуют собственные премии за вклад в международную безопасность и гуманитарную деятельность. Об этом Владимир Путин заявил журналистам в Шэньчжэне, отвечая на вопрос о возможном присуждении Нобелевской премии мира Дональду Трампу.

«Вы знаете, что у нас есть свои премии, и есть комитет очень представительный, состоящий из уважаемых людей, которые принимают нейтральные решения за конкретные дела в сфере обеспечения международного мира и безопасности и гуманитарной деятельности», — подчеркнул российский лидер.

Тема возможного награждения американского президента обсуждалась и до нынешнего саммита в Китае. В частности, 9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь призвал присудить Трампу Нобелевскую премию мира. Он напомнил о роли Вашингтона в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном. По словам Алиева, Азербайджан и Армения ранее совместно выдвинули кандидатуру американского лидера на эту награду.

Однако Нобелевскую премию мира за 2026 год получила южноафриканская юристка и правозащитница Нави Пиллэй, ранее занимавшая пост Верховного комиссара ООН по правам человека. Её отметили за усилия по продвижению мира и международного права.

Трамп остался недоволен решением Нобелевского комитета. Как писал Life.ru, американский президент раскритиковал Норвегию за отказ присудить ему премию мира. Он назвал выбор лауреата позорным, поставил под сомнение авторитет награды и заявил, что США не забудут этого решения.