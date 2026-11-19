Россия, США и Китай несут совместную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин перед началом первой трёхсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

Российский лидер поблагодарил председателя КНР за организацию переговоров, отметив, что руководители трёх государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН — впервые собрались в подобном формате.

«Три наших государства объединяет не только статус стран-победительниц во Второй мировой войне, но, главное, — совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности», — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что Советский Союз, Соединённые Штаты и Китай стояли у истоков создания Организации Объединённых Наций в 1945 году. По его словам, этот исторический опыт определяет особую роль трёх государств в сохранении международной стабильности.

«Поэтому на наших плечах задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившейся вместе с формированием этой универсальной организации, включая Устав ООН и закреплённые в нём принципы», — заявил глава государства.

Переговоры проходят 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это первая отдельная встреча действующих руководителей России, США и Китая в трёхстороннем формате.

Все три страны входят в число пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и обладают правом вето. Наряду с ними этот статус имеют Великобритания и Франция.

Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков предложил использовать опыт совместной борьбы с фашизмом и создания ООН в 1945 году для развития сотрудничества России, США и Китая. Он отметил, что положительные страницы общей истории могут стать основой для дальнейшего диалога мировых держав.