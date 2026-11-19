Российский триколор оказался в центре композиции из государственных флагов в зале, подготовленном для переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне.

Флаг России оказался в центре трёхстороннего саммита. Видео © Kremlin.ru

Для первой трёхсторонней встречи руководителей России, США и Китая подготовили просторный зал с круглым столом. В его центре установлена цветочная композиция, а за тремя креслами размещены государственные флаги. Стену украшает традиционная китайская картина с горным пейзажем.

Встреча проходит 19 ноября в государственной резиденции председателя КНР «Цилинь Шаньчжуан» на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Главы государств обсуждают международную безопасность, стратегическую стабильность и наиболее острые мировые проблемы.

Подготовка переговоров продолжалась несколько месяцев. Москва, Вашингтон и Пекин заранее согласовывали повестку, а российская сторона рассчитывала, что встреча позволит обсудить не только отдельные конфликты, но и дальнейшие отношения между крупнейшими державами.

Ранее Life.ru рассказывал, что накануне саммита Путин и Си Цзиньпин провели более двух часов за закрытыми дверями. Лидеры затронули вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку, однако подробности достигнутых договорённостей раскрывать не стали. Утром 19 ноября российский президент отдельно встретился с Дональдом Трампом. Помощник главы государства Юрий Ушаков охарактеризовал беседу как хорошую и подготовительную.

Кроме того, Москва, Пекин и Вашингтон обсуждали возможность принятия совместного заявления по итогам саммита. Россия передала китайской стороне свои предложения, после чего к согласованию подключились американские представители. При этом окончательная договорённость о публикации общего документа заранее достигнута не была.