Президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности попыток Украины любой ценой удержать оставшиеся под её контролем 10% территории ДНР. По мнению российского лидера, если Киев в конечном счёте всё равно не сможет сохранить эти позиции, продолжение борьбы за них теряет смысл. Об этом глава государства заявил журналистам по итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«Украина ведь чего говорит? Мы удержим оставшиеся 10% территории в Донецке ещё какое-то время. Если они какое-то время удержат, а потом всё равно не смогут, есть ли смысл держать эти 10%, во что бы то ни стало?» — задался вопросом президент.

Путин назвал подобную постановку вопроса простой, но обоснованной. По его мнению, украинскому руководству необходимо учитывать ситуацию на линии боевого соприкосновения при обсуждении возможного мирного урегулирования.

При этом российский лидер подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Киевом, несмотря на принципиальные разногласия между сторонами и отношение российских властей к действующему украинскому руководству.

«Даже с этими людьми мы готовы к диалогу, пожалуйста», — заявил Путин.

Ранее президент России говорил, что для достижения мира на Украине необходима политическая воля всех участников переговорного процесса. По его словам, Москва готова к компромиссам, однако ожидает аналогичных шагов от других сторон с учётом сложившейся ситуации.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин оценил сроки, в течение которых Киев и Европа рассчитывают удерживать остающуюся под украинским контролем часть ДНР. В октябре российский президент утверждал, что Украина рассчитывает сохранять эти позиции ещё полтора года, тогда как в Европе допускают срок до двух лет.