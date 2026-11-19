Для достижения мира на Украине необходима лишь политическая воля всех участников переговорного процесса. Россия готова к компромиссам, однако аналогичные шаги должны предпринять и другие стороны, учитывая сложившуюся ситуацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после трёхстороннего саммита с лидерами США и Китая в Шэньчжэне.

«Надо, чтобы и другие участники этого процесса осознали реалии, состоявшиеся на земле, и тоже со своей стороны пошли бы на эти компромиссы. Вот и всё. Ничего здесь такого запредельно сложного я не вижу. Нужна только политическая воля», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Москва не отказывается от поиска компромиссных решений для урегулирования украинского конфликта. При этом президент считает необходимым, чтобы остальные участники переговоров также продемонстрировали готовность к уступкам.

Заявление прозвучало после исторической встречи руководителей России, Китая и США, состоявшейся 19 ноября на полях саммита АТЭС. Одним из вопросов международной повестки остаётся поиск путей прекращения украинского конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин заявил об искреннем стремлении Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине. Российский президент отметил, что, несмотря на сложности американской внутриполитической системы, не сомневается в намерении главы Белого дома добиться мирного решения.