Президент России Владимир Путин уверен, что американский лидер Дональд Трамп искренне стремится урегулировать украинский конфликт и восстановить отношения с Москвой. Об этом глава государства заявил журналистам после саммита АТЭС в Китае.

По словам российского лидера, оценивать действия президента США необходимо с учётом сложной внутриполитической обстановки в стране. Американская система устроена таким образом, что многочисленные механизмы сдержек и противовесов влияют на принятие решений. Поэтому со стороны политика Вашингтона порой может выглядеть непоследовательной.

«Самое главное в том, что у меня нет в этом сомнений, что президент Трамп искренне стремится и к разрешению конфликтов, в том числе украинского, и искренне стремится к тому, чтобы наладить двухсторонние отношения по целому ряду направлений», — подчеркнул Путин.

При этом российский президент дал понять, что внешние противоречия в действиях Белого дома не заставляют его сомневаться в намерениях Трампа. Особое значение для Москвы, по его словам, имеет именно нормализация российско-американских отношений.

Ранее Life.ru рассказывал о двусторонней встрече Путина и Трампа в китайском Шэньчжэне. Переговоры 19 ноября продлились около 35–40 минут. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры затронули ситуацию вокруг Украины, состояние двусторонних связей и подготовку к трёхстороннему саммиту с председателем КНР Си Цзиньпином. Это был первый полноценный личный разговор президентов после встречи на Аляске в августе 2025 года.

В тот же день Путин, Трамп и Си Цзиньпин впервые провели отдельные трёхсторонние переговоры. Беседа в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» продолжалась 1 час 29 минут. До этого Москва и Вашингтон поддерживали контакты через переговорщиков. В частности, 12 ноября Путин принимал в Москве Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, с которыми обсуждал в том числе гуманитарные вопросы после переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби.