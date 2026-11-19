Россия заинтересована в прекращении конфликта на Украине, как и США с Китаем. Об этом президент Владимир Путин заявил журналистам по итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. По словам российского лидера, Дональд Трамп и Си Цзиньпин также высказались за завершение противостояния.

«Да, и председатель Китайской Народной Республики, и президент Трамп говорили о заинтересованности и Китая, и Соединенных Штатов, да и всего мира, в прекращении конфликта на Украине. Россия заинтересована в прекращении конфликта на Украине», — подчеркнул глава государства.

Украинское урегулирование стало одной из главных тем переговоров на полях саммита. Как ранее сообщал Life.ru, Путин и Трамп провели отдельную встречу, которая продолжалась около 35–40 минут. Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что основное внимание лидеры уделили именно ситуации вокруг Украины.

Кроме того, 10–11 ноября в Абу-Даби прошли двухдневные консультации представителей России, США и Украины. Их главным практическим результатом стала принципиальная договорённость о новом масштабном обмене военнопленными.