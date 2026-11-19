Ответные действия России на украинские атаки оказались гораздо болезненнее для Киева, чем попытки нанести ущерб российской экономике. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам в китайском Шэньчжэне.

Российский лидер напомнил, что в июне Владимир Зеленский объявил о планах за 40 дней нанести России непоправимый ущерб, в том числе разрушить её энергетику. По словам Путина, атаки действительно причинили вред, однако поставленных целей Киев не достиг.

«Урон нанесли, но 5 августа, как известно, закончились 40 дней, результат далёк от ожидаемого», — подчеркнул президент.

Путин также напомнил об ударах по российским танкерам в Чёрном море. По его словам, Москва начала действовать зеркальным образом, причём российские ответные меры оказались значительно болезненнее для украинской стороны, чем попытки Киева подорвать экономику РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин объяснил ответные удары по судам в Чёрном море действиями украинской стороны. Президент тогда подчеркнул, что Россия начала отвечать после атак на танкеры и другие корабли с гражданскими грузами.