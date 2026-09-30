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Опубликовано 30 сентября, 14:26

Путин назвал День воссоединения символом борьбы за свободу и справедливость

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин назвал День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией воплощением борьбы жителей страны за свободу и справедливость. Об этом глава государства заявил 30 сентября, выступая на первом заседании Государственной думы девятого созыва.

«Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость», — подчеркнул Путин.

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Ранее в ходе того же выступления президент поздравил россиян с памятной датой и отметил, что первое заседание нового состава Госдумы проходит в особенный день. Напомним, что 30 сентября отмечается в России как День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Памятная дата была установлена федеральным законом в 2023 году. Life.ru писал о подписании закона Владимиром Путиным.

Больше новостей о заявлениях президента и работе федеральных властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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