Путин назвал День воссоединения символом борьбы за свободу и справедливость

Президент России Владимир Путин назвал День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией воплощением борьбы жителей страны за свободу и справедливость. Об этом глава государства заявил 30 сентября, выступая на первом заседании Государственной думы девятого созыва.

«Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость», — подчеркнул Путин.

Ранее в ходе того же выступления президент поздравил россиян с памятной датой и отметил, что первое заседание нового состава Госдумы проходит в особенный день. Напомним, что 30 сентября отмечается в России как День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Памятная дата была установлена федеральным законом в 2023 году. Life.ru писал о подписании закона Владимиром Путиным.