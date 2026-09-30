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Регион
Опубликовано 30 сентября, 14:19

Путин поздравил россиян с Днём воссоединения исторических регионов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин, выступая на первом заседании Государственной думы девятого созыва, поздравил граждан страны с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Глава государства отметил, что первое заседание нового состава нижней палаты проходит в особенный день — 30 сентября.

«Ровно четыре года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами РФ, вернулись в состав большой России. Я рад поздравить вас, всех граждан нашей страны, с Днём воссоединения», — сказал Путин.

Путин с трибуны ГД поприветствовал депутатов от новых регионов
Путин с трибуны ГД поприветствовал депутатов от новых регионов

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. ЦИК утвердил состав нижней палаты из 450 депутатов: половина мандатов распределена по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Полный список всех 450 депутатов Госдумы IX созыва Life.ru собрал в отдельном материале.

Ранее Life.ru публиковал обращение Владимира Путина ко Дню воссоединения исторических регионов с Россией. В нём президент заявил, что российский народ, по его словам, «не сломить и не запугать», а также подчеркнул значение единства страны.

Больше новостей о работе президента и российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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