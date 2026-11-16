Неоколониальные амбиции западных государств мешают формированию справедливой системы международных отношений, основанной на равноправии и многополярности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам генеральной ассамблеи международного движения «За свободу наций!».

«Всё больше стран выступает за построение справедливой, демократической системы международных отношений, основывающейся на принципах многополярности и подлинного равноправия. Серьёзным препятствием для достижения этой цели остаются неоколониальные амбиции ряда западных государств», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, бывшие колониальные державы продолжают стремиться к контролю над экономиками государств Азии, Африки и Латинской Америки. Кроме того, они пытаются вмешиваться во внутренние дела этих стран и влиять на принимаемые ими решения.

Президент подчеркнул, что Россия категорически отвергает любые проявления неоколониализма. Это касается как силового воздействия, так и использования экономических санкций в качестве инструмента давления на другие государства.

Глава государства также обозначил принципы, на которых, по его мнению, должны строиться международные отношения. Среди них — соблюдение общепризнанных правовых норм, уважение законных интересов других стран и взаимовыгодное сотрудничество.

Обращение Путина прозвучало на фоне проведения в Москве генеральной ассамблеи движения «За свободу наций!». Объединение было создано в феврале 2024 года по инициативе «Единой России» для совместного противодействия современным формам неоколониализма.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин обвинил западные государства в попытках вернуть Африку в долговую зависимость. На форуме «Россия — Африка» президент напомнил слова бывшего лидера Буркина-Фасо Тома Санкара о том, что долговые обязательства могут превращаться в инструмент подчинения целых государств. Российский лидер выступил за сотрудничество с африканскими странами на основе уважения их суверенитета. Кроме того, Дмитрий Медведев предложил добиваться международного признания преступлений колониальной эпохи, не имеющих срока давности. Зампред Совбеза РФ также поддержал требования бывших колоний о выплате репараций за причинённый ущерб.