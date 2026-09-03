Путин назвал захват гражданских судов проявлением государственного терроризма

Владимир Путин выступил с резкой критикой нападений на гражданские суда. Глава государства квалифицировал подобные действия как проявление гостерроризма.

По словам лидера страны, особую тревогу вызывают угрозы в адрес воздушных лайнеров. Подобные опасные выпады серьёзно затрудняют возможность проведения двухсторонних мирных переговоров.

Президент подчеркнул, что захваты торговых объектов в корне противоречат международным нормам.

«То, что вы обратили внимание на захваты гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, а тем более, вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, — это, конечно, проявление государственного терроризма», — заявил Путин.

Ранее Life.ru рассказывал об обстоятельствах ареста «Профессора Молчанова» на Шпицбергене. Окружной суд Норд-Тромса и Сеньи постановил арестовать «Профессора Молчанова» 31 августа по ходатайству украинской компании «Нафтогаз». Судно находится у причала в российском посёлке Баренцбург и не может покинуть стоянку.