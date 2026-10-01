Путин об ударах по РФ: «Настаивать на ошибке может только идиот»

Президент России Владимир Путин заявил, что противник ошибся, рассчитывая дестабилизировать российское общество ударами по стране. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Ошибаться может каждый. Но настаивать на ошибке может только идиот. Если видят, что ошиблись, надо как-то что-то менять в своих подходах», — сказал Путин.

Так президент прокомментировал расчёт на то, что российское общество может расколоться под внешним давлением. В частности, речь зашла об ударах по домам членов избирательных комиссий.

Ранее Путин сообщил, что Россия была готова возобновить переговоры с Украиной сразу после завершения выборов в Госдуму, однако дальнейшие действия Киева этому помешали. По словам главы государства, украинская сторона ранее сама приостановила переговорный процесс, но затем вновь обратилась к Москве с предложением вернуться к диалогу. При этом Путин напомнил, что в ночь с 19 на 20 сентября Украина предприняла массированную атаку беспилотниками на Москву, а также наносила удары по избирательным участкам в других регионах РФ.