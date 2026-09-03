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Опубликовано 3 сентября, 09:18

Путин поблагодарил бизнес за добровольные взносы

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поблагодарил представителей российского бизнеса за добровольные взносы и участие в совместных инициативах. Его слова прозвучали на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Хочу поблагодарить бизнес России, в том числе и сидящих здесь коллег, за эту инициативу», — сказал глава государства.

Путин отметил вклад предпринимателей в решение актуальных задач и подчеркнул значимость участия компаний в таких проектах.

«Я протестую»: Путин объяснил, почему взносы бизнеса в бюджет нельзя называть сборами
«Я протестую»: Путин объяснил, почему взносы бизнеса в бюджет нельзя называть сборами

Тема добровольной поддержки со стороны бизнеса ранее уже обсуждалась на встречах президента с предпринимателями. В частности, Life.ru писал, что крупные российские бизнесмены объявили о выделении средств на развитие экономики страны после встречи с Владимиром Путиным в рамках съезда РСПП. Тогда подчёркивалось, что инициатива исходила от самих представителей бизнеса.

Позднее Life.ru сообщал, что объём безвозмездных перечислений компаний в федеральный бюджет достиг почти 384 млрд рублей, а ключевую роль в этих поступлениях начали играть добровольные взносы российских предпринимателей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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