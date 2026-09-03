Путин поблагодарил бизнес за добровольные взносы

Президент России Владимир Путин поблагодарил представителей российского бизнеса за добровольные взносы и участие в совместных инициативах. Его слова прозвучали на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Хочу поблагодарить бизнес России, в том числе и сидящих здесь коллег, за эту инициативу», — сказал глава государства.

Путин отметил вклад предпринимателей в решение актуальных задач и подчеркнул значимость участия компаний в таких проектах.

Тема добровольной поддержки со стороны бизнеса ранее уже обсуждалась на встречах президента с предпринимателями. В частности, Life.ru писал, что крупные российские бизнесмены объявили о выделении средств на развитие экономики страны после встречи с Владимиром Путиным в рамках съезда РСПП. Тогда подчёркивалось, что инициатива исходила от самих представителей бизнеса.

Позднее Life.ru сообщал, что объём безвозмездных перечислений компаний в федеральный бюджет достиг почти 384 млрд рублей, а ключевую роль в этих поступлениях начали играть добровольные взносы российских предпринимателей.