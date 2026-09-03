«Я протестую»: Путин объяснил, почему взносы бизнеса в бюджет нельзя называть сборами

Президент России Владимир Путин возразил против формулировки о «сборах» с бизнеса для пополнения бюджета. По словам главы государства, речь идёт о добровольных взносах, инициатива которых исходит от самих предпринимателей.

«Я протестую, сборов нет — есть добровольные взносы. Это разные вещи. Это инициатива бизнеса», — заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Президент объяснил такую позицию предпринимателей тем, что многие из них связывают собственный успех с Россией и считают необходимым в нынешних условиях помочь стране.

«Мы работаем в этой стране, мы граждане этой страны, мы, в общем, и личное состояние накопили приличное, и бизнес чувствует себя уверенно, несмотря на все проблемы. Мы хотим внести вклад в сегодняшних условиях в развитие и экономики, и социальной сферы, что самое главное», — привёл Путин логику представителей бизнеса.

Тема добровольных перечислений обсуждалась ещё в марте на закрытой встрече президента с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей. Тогда в Кремле также подчёркивали, что предложение исходило от одного из участников встречи, а Путин поддержал его.

К середине августа 2026 года безвозмездные перечисления компаний в федеральный бюджет достигли 383,7 млрд рублей. Это примерно в полтора раза больше, чем за весь 2025 год.