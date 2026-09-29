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Опубликовано 29 сентября, 18:30

Путин поблагодарил Боснию и Герцеговину за участие в праздновании Дня Победы

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Республики Сербской за участие в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Москве. Об этом он сказал на встрече в Кремле с премьер-министром республики Саво Миничем и лидером правящей партии Милорадом Додиком.

«В этом году высокая делегация республики приняла участие в праздновании в Москве 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы вам очень благодарны за это участие», — сказал Путин.

В мае на торжества в Москву приехали президент Республики Сербской Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич и Додик. Республика Сербская входит в состав Боснии и Герцеговины.

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Напомним, президент России Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Республики Сербской Боснии и Герцеговины Саво Минича и экс-главу правительства, лидера правящей партии Милорада Додика. Последний подчеркнул в беседе, что республика поддерживает проведение спецоперации.

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Татьяна Миссуми
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