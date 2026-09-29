Путин поблагодарил Боснию и Герцеговину за участие в праздновании Дня Победы
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Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Республики Сербской за участие в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Москве. Об этом он сказал на встрече в Кремле с премьер-министром республики Саво Миничем и лидером правящей партии Милорадом Додиком.
«В этом году высокая делегация республики приняла участие в праздновании в Москве 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы вам очень благодарны за это участие», — сказал Путин.
В мае на торжества в Москву приехали президент Республики Сербской Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич и Додик. Республика Сербская входит в состав Боснии и Герцеговины.
Напомним, президент России Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Республики Сербской Боснии и Герцеговины Саво Минича и экс-главу правительства, лидера правящей партии Милорада Додика. Последний подчеркнул в беседе, что республика поддерживает проведение спецоперации.
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