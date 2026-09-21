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Опубликовано 21 сентября, 14:10

Путин посмертно наградил помощника машиниста, погибшего при атаке ВСУ в Крыму

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Помощник машиниста Иван Шведов, погибший при атаке ВСУ в Джанкое, посмертно награждён орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Шведов работал в «Джанкойском локомотивном депо» Крымской железной дороги. В документе говорится, что награда присуждена ему за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.

Путин посмертно наградил орденом Мужества главу запорожской УИК Астанину
Путин посмертно наградил орденом Мужества главу запорожской УИК Астанину

Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил 8 июня об атаке украинского беспилотника на тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь. Погиб помощник машиниста, сам машинист ранен. Пассажиры не пострадали. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Киев обязательно получит удар возмездия. В первую очередь он будет нацелен на логистические цепочки поставок вооружения из Европы на Украину, а также на ликвидацию западных наёмников, поддерживающих режим, который нападает на мирных жителей.

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Юлия Сафиулина
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