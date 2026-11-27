Президент России Владимир Путин поздравил военных моряков и работников судостроительного предприятия «Севмаш» с передачей атомного подводного крейсера «Пермь» в состав ВМФ. Глава государства обратился к ним на церемонии первого подъёма военно-морского флага в Северодвинске.

«Передаём этот новый боевой корабль в состав Военно-морского флота», — заявил российский лидер.

Путин особо отметил вклад специалистов, участвовавших в строительстве, оснащении и испытаниях атомохода. Президент адресовал поздравления сотрудникам конструкторских бюро, оборонных предприятий, научных центров и высокотехнологичных компаний.

«Желаю экипажу подводной лодки «Пермь» успешного выполнения поставленных задач. И по доброй флотской традиции — семь футов под килем», — сказал российский лидер.

О состоявшемся подъёме военно-морского флага российскому лидеру доложил главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев. «Пермь» стала пятым атомным подводным крейсером проекта «Ясень-М», переданным российскому флоту за последние шесть лет. Субмарина пополнит состав Тихоокеанского флота.

В ходе торжественной церемонии Путин также назвал «Пермь» оружием глобального уровня и значения. Президент подчеркнул, что Россия входит в число немногих государств, способных строить атомные субмарины такого класса. После завершения церемонии глава государства пообщался с экипажем крейсера и сделал памятную фотографию на фоне атомохода.