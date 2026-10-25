Путин поздравил Токаева с Днём Республики Казахстан и отметил развитие отношений

Президент России Владимир Путин поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с Днём Республики. В поздравительной телеграмме он высоко оценил развитие отношений Москвы и Астаны, назвав их примером стратегического партнёрства и союзничества.

Российский лидер выразил уверенность, что страны продолжат расширять сотрудничество. Особое значение он придал совместной работе по укреплению безопасности на евразийском пространстве.

«Уверен, что мы будем и впредь последовательно укреплять взаимовыгодные российско-казахстанские связи по всем направлениям — на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», — говорится в поздравлении.

Казахстан отмечает День Республики 25 октября. Праздник связан с принятием в 1990 году Декларации о государственном суверенитете, которая стала важным шагом на пути к независимости страны.

Российско-казахстанское сотрудничество остаётся одной из ключевых тем встреч двух президентов. В конце августа Путин сообщил о росте товарооборота и реализации крупных совместных проектов. Тогда же он рассказал, что в российских вузах обучаются около 60 тысяч студентов из Казахстана.

Ранее Life.ru писал о телефонном разговоре Путина и Токаева, состоявшемся 21 сентября. Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. Позднее в Кремле поблагодарили президента Казахстана за высокую оценку российского лидера, данную во время пресс-конференции в Германии. Дмитрий Песков тогда обратил внимание на доверительный характер отношений президентов.