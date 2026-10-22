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Опубликовано 22 октября, 23:19

Путин призвал противников России осознать, что с ней лучше жить дружно

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Странам, рассчитывающим нанести России стратегическое поражение, следует отказаться от конфронтации и выстраивать с Москвой добрососедские отношения. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ИА «Вести» Павлу Зарубину.

«И думаю, что люди, которые стремились к стратегическому поражению России, во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, осознают реалии жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией. Это соответствует интересам их народов», — заявил российский лидер.

По словам президента, попытки одержать военную победу над Россией не имеют перспектив. Путин убеждён, что это уже стало очевидным и тем политикам, которые продолжают выступать за нанесение Москве стратегического поражения.

Глава государства выразил надежду, что осознание этих обстоятельств заставит сторонников конфронтации пересмотреть свою позицию. По его оценке, мирные отношения с Россией отвечают интересам не только Москвы, но и населения других стран.

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В том же интервью Путин обратился к европейским государствам, подчеркнув, что Россия не стремится к военному столкновению с ними. Президент также выразил мнение, что сами европейцы не заинтересованы в подобном развитии событий.

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Анастасия Никонорова
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