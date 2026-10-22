Путин призвал противников России осознать, что с ней лучше жить дружно

Странам, рассчитывающим нанести России стратегическое поражение, следует отказаться от конфронтации и выстраивать с Москвой добрососедские отношения. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ИА «Вести» Павлу Зарубину.

«И думаю, что люди, которые стремились к стратегическому поражению России, во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, осознают реалии жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией. Это соответствует интересам их народов», — заявил российский лидер.

По словам президента, попытки одержать военную победу над Россией не имеют перспектив. Путин убеждён, что это уже стало очевидным и тем политикам, которые продолжают выступать за нанесение Москве стратегического поражения.