Многообразие культур, традиций и обычаев является огромной силой и конкурентным преимуществом России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной недели «Народы России». По словам главы государства, многонациональное согласие необходимо постоянно укреплять и беречь как общее достояние страны.

«У нас большая страна, и вновь хочу повторить, в этом многообразии культур, традиций, обычаев наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал. Мы должны его постоянно укреплять, беречь многонациональное согласие, наше общее достояние», — подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что Россия на протяжении веков развивалась благодаря взаимодействию разных народов, их языков и традиций. За это время культуры настолько тесно переплелись, что, по выражению президента, буквально «проросли друг в друга». Такое родство нашло отражение в тысячелетней истории страны, её военных победах и выдающихся достижениях.

Глава государства также отметил, что представители самых разных национальностей прославили Россию как первопроходцы, учёные, изобретатели, художники, артисты и воины. При этом самобытное искусство всех народов страны, по словам Путина, во всём мире воспринимается как русское.

Отдельное внимание президент уделил сохранению общего культурного пространства. Он подчеркнул, что поддержка русской культуры и русского языка имеет стратегическое значение для государства.