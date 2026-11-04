Представителей африканских государств, посетивших Москву во время саммита Россия — Африка, приятно удивили мирное сосуществование религий и согласие между народами страны. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время общения с религиозными деятелями у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади.

О впечатлениях иностранных гостей главе государства сообщил представитель российских мусульман. Путин подтвердил, что сам слышал подобные оценки от участников саммита, которые обратили внимание на религиозное и национальное многообразие России.

«Многие мне сказали об этом. Вообще они очень многому удивились, когда Москву осмотрели. Многому, но это один из важнейших элементов нашей жизни, который все отмечали», — подчеркнул российский лидер.

Разговор состоялся после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, приуроченной ко Дню народного единства. Вместе с президентом в мероприятии участвовали представители различных конфессий, общественных объединений и молодёжных организаций.