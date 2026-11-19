Россия признаёт право Украины на безопасность, однако рассчитывает, что при обсуждении послевоенных гарантий будут учитываться и интересы Москвы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам по итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«Мы признаём, что Украина имеет право на безопасность, так же как и Россия, просто безопасность России никто не хочет обсуждать, а это существенный момент для нас, мягко говоря», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Life.ru рассказывал, что Москвы считает принцип неделимости безопасности основой будущего урегулирования. Ещё 3 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться в ущерб другому.

Тема стала одной из центральных на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны принципиально договорились о новом обмене военнопленными, но по ключевым политическим вопросам окончательных решений не объявили.