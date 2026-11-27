Путин сообщил о передаче ВМФ России 18 подводных лодок за восемь лет
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Военно-морской флот России за последние восемь лет пополнился 18 подводными лодками. Такие цифры президент Владимир Путин привёл на совещании в Северодвинске, посвящённом развитию группировки многоцелевых атомных субмарин.
«Отмечу, что за последние годы было многое сделано для укрепления боевых возможностей военно-морских сил, в том числе и подводных сил», — подчеркнул глава государства.
За указанный период флот получил пять стратегических атомных ракетоносцев проекта «Борей-А», столько же многоцелевых субмарин проекта «Ясень-М» и восемь дизель-электрических подводных лодок.
В настоящее время на разных этапах строительства находятся ещё 11 субмарин. Среди них семь атомных и четыре дизель-электрические.
Ранее сегодня Путин заявил, что все планы по созданию мощного российского флота будут выполнены в срок. Такое заявление президент сделал на церемонии подъёма военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Пермь». Кроме того, глава государства назвал Россию одной из немногих стран, способных создавать атомные субмарины.
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