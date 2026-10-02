Путин спросил, есть ли смысл Киеву цепляться за ДНР при неизбежности утраты

Российский президент Владимир Путин заявил, что дальнейший контроль Киевом части ДНР может обернуться для украинской стороны неоправданными потерями. Выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», он задал вопрос о целесообразности удержания территорий.

По словам Путина, представители украинского руководства рассчитывают удерживать оставшиеся 11% территории ДНР ещё полтора года. В Европе, отметил президент, этот срок оценивают в два года. Путин считает, что эти прогнозы не соответствуют темпам продвижения российских войск.

Президент обратил внимание на цену такого сопротивления. Он задался вопросом, есть ли смысл продолжать удерживать территории, если их потеря неизбежна, а боевые действия при этом приводят к гибели людей.

Ранее Путин заявил, что Россия при необходимости готова менять свою позицию. По словам главы государства, американская сторона предложила Москве свой вариант выхода из украинского кризиса. Первоначально РФ не согласилась сразу принять инициативу и взяла время на размышление. Позднее, продолжил президент, российская сторона изменила позицию и на встрече с американской делегацией в Анкоридже согласилась с предложенным вариантом.