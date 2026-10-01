Путин заявил, что Россия при необходимости меняет свою позицию

Россия при необходимости готова менять свою позицию. Об этом заявил президент Владимир Путин, приведя в пример переговоры с США по урегулированию украинского конфликта.

По словам главы государства, американская сторона предложила Москве свой вариант выхода из кризиса. Первоначально Россия не согласилась сразу принять инициативу и взяла время на размышление.

«Я уже сказал, что американская сторона предложила нам вариант выхода из кризиса. И первоначально мы сказали: «Ну нет, мы должны подумать»», — рассказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

Позднее, продолжил президент, российская сторона изменила позицию и на встрече с американской делегацией в Анкоридже согласилась с предложенным вариантом.

«Мы меняем», — подчеркнул Путин, говоря о способности Москвы корректировать подходы в ходе переговоров.

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже состоялся 15 августа 2025 года. Ранее Life.ru писал, что российский президент согласился на предложенные Вашингтоном компромиссы, хотя, по его словам, это были непростые решения. Никаких формальных документов по итогам встречи стороны не подписывали. Москва впоследствии неоднократно называла обсуждавшиеся на Аляске подходы возможной основой для дальнейшего урегулирования. В конце сентября Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова вернуться к анкориджским договорённостям.

Ранее Владимир Путин призвал добиваться мирных договорённостей по Украине, чтобы избежать новых потерь с обеих сторон. Президент связал возможность прекращения боевых действий с согласием Киева и западных стран на условия, которые будут приемлемы и для России. Среди вопросов, которые, по его словам, должны быть урегулированы, глава государства отдельно назвал гуманитарную сферу, включая положение русского языка и отношение к православной церкви. Путин подчеркнул, что при достижении соответствующих договорённостей лучше прекратить тяжёлые события и не допускать дополнительных потерь.