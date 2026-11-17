Путин, Трамп и Си не планируют обсуждать в Китае санкции ЕС
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Европейские санкции против России вряд ли станут предметом обсуждения на предстоящей встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу оценил вероятность включения этого вопроса в повестку трёхсторонних переговоров.
«Санкции, естественно, вряд ли будут обсуждаться на трехсторонней встрече», — отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Переговоры лидеров России, США и Китая запланированы на 19 ноября в Шэньчжэне. Они должны пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Впервые руководители трёх государств соберутся в таком формате.
Ранее Песков сообщил, что основные темы предстоящей беседы уже согласованы. При этом он допустил, что отдельные вопросы могут возникнуть непосредственно в ходе встречи. Подробное содержание переговорной повестки представитель Кремля раскрывать не стал.
Напомним, 13 ноября Песков заявил, что Москва не видит смысла обсуждать с американской стороной ограничения, введённые Евросоюзом. Кроме того, помощник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщил о подготовке совместного заявления Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина по итогам переговоров.