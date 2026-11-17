Европейские санкции против России вряд ли станут предметом обсуждения на предстоящей встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу оценил вероятность включения этого вопроса в повестку трёхсторонних переговоров.

«Санкции, естественно, вряд ли будут обсуждаться на трехсторонней встрече», — отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Переговоры лидеров России, США и Китая запланированы на 19 ноября в Шэньчжэне. Они должны пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Впервые руководители трёх государств соберутся в таком формате.