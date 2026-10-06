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Регион
Опубликовано 6 октября, 16:57

Путин высоко оценил стратегическое партнёрство России и Узбекистана

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Отношения России и Узбекистана успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в приветствии участникам III Совета регионов двух стран, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер отдельно отметил растущую роль межрегионального взаимодействия. По его словам, оно становится всё более активным и охватывает новые направления сотрудничества.

«Отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Значимой их составляющей неизменно является межрегиональное сотрудничество, которое становится всё более активным и многоплановым», — говорится в телеграмме.

Путин также сообщил, что в торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи с узбекистанскими партнёрами сегодня вовлечено почти 80 российских регионов.

III Совет регионов России и Узбекистана посвящён расширению прямых контактов между субъектами двух государств, развитию совместных проектов и укреплению деловых и гуманитарных связей.

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Ранее Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсуждали расширение стратегического партнёрства России и Узбекистана и реализацию крупных совместных проектов. В центре внимания были промышленность, энергетика, металлургия и транспорт, а также рост взаимной торговли. Ещё раньше лидеры двух стран подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений, отдельно отметив развитие экономических и гуманитарных связей. Москва и Ташкент также согласовали программу стратегического партнёрства в военной сфере на 2026–2030 годы.

Больше новостей о международных контактах России — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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