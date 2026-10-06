Путин высоко оценил стратегическое партнёрство России и Узбекистана
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Отношения России и Узбекистана успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в приветствии участникам III Совета регионов двух стран, опубликованном на сайте Кремля.
Российский лидер отдельно отметил растущую роль межрегионального взаимодействия. По его словам, оно становится всё более активным и охватывает новые направления сотрудничества.
«Отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Значимой их составляющей неизменно является межрегиональное сотрудничество, которое становится всё более активным и многоплановым», — говорится в телеграмме.
Путин также сообщил, что в торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи с узбекистанскими партнёрами сегодня вовлечено почти 80 российских регионов.
III Совет регионов России и Узбекистана посвящён расширению прямых контактов между субъектами двух государств, развитию совместных проектов и укреплению деловых и гуманитарных связей.
Ранее Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсуждали расширение стратегического партнёрства России и Узбекистана и реализацию крупных совместных проектов. В центре внимания были промышленность, энергетика, металлургия и транспорт, а также рост взаимной торговли. Ещё раньше лидеры двух стран подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений, отдельно отметив развитие экономических и гуманитарных связей. Москва и Ташкент также согласовали программу стратегического партнёрства в военной сфере на 2026–2030 годы.
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