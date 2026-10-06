Путин высоко оценил стратегическое партнёрство России и Узбекистана

Отношения России и Узбекистана успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в приветствии участникам III Совета регионов двух стран, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер отдельно отметил растущую роль межрегионального взаимодействия. По его словам, оно становится всё более активным и охватывает новые направления сотрудничества.

«Отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Значимой их составляющей неизменно является межрегиональное сотрудничество, которое становится всё более активным и многоплановым», — говорится в телеграмме.

Путин также сообщил, что в торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи с узбекистанскими партнёрами сегодня вовлечено почти 80 российских регионов.

III Совет регионов России и Узбекистана посвящён расширению прямых контактов между субъектами двух государств, развитию совместных проектов и укреплению деловых и гуманитарных связей.