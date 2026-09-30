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Опубликовано 30 сентября, 13:04

Путин выступит на первом заседании Госдумы девятого созыва

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступит на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня он [Путин] выступит на первом заседании Государственной думы Федерального собрания девятого созыва», — сказал представитель Кремля.

Новый состав нижней палаты парламента собрался на первое заседание 30 сентября в 10:00. Эту дату Путин ранее назначил своим указом. Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. Окончательные итоги Центризбирком утвердил 25 сентября.

По итогам голосования «Единая Россия» получила 349 из 450 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Ещё один депутат избран от «Родины», четыре мандата получили самовыдвиженцы.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путина пригласили на первое заседание Госдумы IX созыва. Вместе с президентом приглашения получили премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Наталья Афонина
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