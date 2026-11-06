В структуре Министерства обороны России официально закрепили две руководящие должности, связанные с обеспечением армии. Начальник тыла и начальник вооружения Вооружённых сил РФ одновременно будут занимать посты заместителей министра. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, общее количество заместителей главы оборонного ведомства по-прежнему составит 12 человек. В их числе предусмотрены два первых заместителя, статс-секретарь, начальник Главного военно-политического управления и руководитель аппарата министерства. Теперь в перечне отдельно обозначены также должности руководителей тылового обеспечения и вооружения армии.

Ранее в Министерстве обороны России провели масштабное перераспределение обязанностей между заместителями Андрея Белоусова, разделив вопросы разработки перспективных вооружений, государственных оборонных заказов и материально-технического снабжения войск. В августе ведомство сообщило, что заместитель министра Алексей Криворучко сосредоточится на создании и внедрении современных образцов оружия и специальной техники. Генерал-полковнику Александру Санчику поручили организацию заказов вооружения, военной и специальной техники, а также техническое обеспечение Вооружённых сил.

При этом число заместителей министра обороны было увеличено с 11 до 12 ещё в июне 2024 года, когда Путин подписал указ о масштабных кадровых перестановках в руководстве военного ведомства. Тогда своих должностей лишились Руслан Цаликов, Николай Панков, Татьяна Шевцова и Павел Попов. На руководящие посты назначили Леонида Горнина, Анну Цивилёву и Павла Фрадкова, распределив между ними вопросы финансового обеспечения, социальной поддержки военнослужащих, управления имуществом и строительства объектов для нужд армии.