Единое русское государство и русский народ как отдельный этнос сформировались благодаря Крещению Руси в 988 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель».

По словам главы государства, Русская православная церковь сыграла исключительную роль в истории страны, став одним из главных объединяющих факторов.

«В истории российского государства церковь играет особую роль. Почему? Потому что до 988 года, до крещения князем Владимиром Руси, что было? Не было ни единого русского государства, не было и русского народа как отдельного этноса», — подчеркнул Путин.

Президент объяснил, что ещё до принятия христианства на Руси существовали княжеская власть, общая экономическая деятельность и язык. Однако, по его мнению, для окончательного объединения людей не хватало единой религии.

Таким поворотным моментом стало Крещение Руси князем Владимиром. Именно принятие христианства, считает российский лидер, заложило духовную основу для дальнейшего формирования народа и развития государственности.

Интервью вошло в фильм «Наше крещение. Предстоятель», приуроченный к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое отмечается 20 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал, что патриарх Кирилл поблагодарил Путина за поддержку Русской православной церкви. В поздравлении ко Дню народного единства предстоятель РПЦ отметил содействие президента в сохранении духовных ценностей и культурного наследия. В свою очередь, Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подвёл итоги Года единства народов России. Глава государства отметил, что мероприятия в разных регионах помогли укрепить связи между национальными и религиозными объединениями, а также сохранить историческую память.