Крымский мост используется исключительно в гражданских целях и не предназначен для перевозки военной техники, боеприпасов или нефтепродуктов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в китайском Шэньчжэне после трёхстороннего саммита с лидерами США и КНР. Слова главы государства передаёт ТАСС.

«Крымский мост не используем ни для перевоза военной техники, ни для перемещения боеприпасов. Мы даже нефть, нефтепродукты не перевозили. Это исключительно гражданский объект», — подчеркнул российский лидер.

Таким образом, президент отверг утверждения об использовании транспортного перехода через Керченский пролив для снабжения российских вооружённых сил. По словам Путина, по мосту не осуществляются даже перевозки нефти и нефтепродуктов.

Заявление прозвучало на фоне серии атак украинских беспилотников на Крымский мост. По данным российских властей, сооружение подверглось ударам 16, 17 и 19 ноября. В результате были повреждены отдельные конструкции, а автомобильное и железнодорожное сообщение пришлось временно ограничить. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Специалисты продолжают оценивать состояние повреждённых участков, а власти прорабатывают варианты восстановления переправы и организации альтернативных маршрутов для пассажиров и грузов.

Ранее Life.ru сообщал, что после очередной атаки на Крымский мост пришлось отложить возобновление автобусных рейсов между полуостровом и материковой частью России. Перевозки планировали организовать с пересадками на пригородные поезда, однако новые ограничения движения нарушили эти планы.