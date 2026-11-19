Поставки продовольствия в Крым продолжатся, несмотря на удары ВСУ по Крымскому мосту. Об этом президент России Владимир Путин заявил журналистам в китайском Шэньчжэне после трёхсторонних переговоров с лидерами США и КНР.

Российский лидер подчеркнул, что переправа не использовалась для транспортировки военных грузов и даже нефтепродуктов. При этом Москва уже располагает другими способами снабжения полуострова и намерена пользоваться ими дальше.

«Мы ничего не перевозили из военных грузов по этому [Крымскому] мосту и даже не перевозили нефтепродукты, [но] мы же их как-то доставляли туда. Также будем доставлять и другие грузы, имею в виду и продукты», — сказал Путин.

Ранее Life.ru сообщал, что правительственная комиссия во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным обсудила альтернативные маршруты доставки грузов в Крым после повреждения моста. На заседании 17 ноября также рассмотрели вопросы оценки ущерба и подготовки восстановительных работ. На следующий день вице-премьер Андрей Никитин рассказал об организации объездных маршрутов. По его словам, для транспортного сообщения с полуостровом задействованы сухопутный путь и паромная переправа через Керченский пролив.