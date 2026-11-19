Дефицита нет: В Крыму после атак на мост заявили о достаточных запасах продуктов и лекарств
Крючков: Крым обеспечен продуктами и лекарствами, поставки не нарушены
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В Крыму нет дефицита продуктов питания и медикаментов, а поставки необходимых товаров на полуостров продолжаются без перебоев. Жителям не стоит поддаваться панике и скупать товары первой необходимости. Об этом ТАСС сообщил советник главы республики Олег Крючков.
По его словам, доставка лекарств, продовольствия и горюче-смазочных материалов уже давно не зависит от Крымского моста.
«Как они сейчас проходят мы сказать не можем, сможем сказать только когда закончится война. Но поставки этих вещей налажены, продовольствия и лекарств в Крыму достаточно», — пояснил Крючков.
Представитель региональных властей отдельно призвал жителей отказаться от ажиотажных закупок. Он подчеркнул, что республика располагает большими запасами сельскохозяйственной продукции, а оснований опасаться нехватки продовольствия сейчас нет.
Вопрос снабжения полуострова оказался в центре внимания после атак на Крымский мост 16 и 17 ноября. В результате ударов были повреждены конструкции переправы, а движение транспорта неоднократно ограничивали.
Ранее Life.ru рассказывал, что после происшествий правительственная комиссия обсудила альтернативные маршруты доставки грузов в Крым. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о подготовке восстановительных работ и оценке повреждений. При этом ещё 16 ноября автомобильное движение по переправе удалось временно возобновить в реверсивном режиме. На следующий день ситуация вновь осложнилась. 18 ноября глава Минтранса Дмитрий Ядров провёл заседание оперативного штаба, на котором обсуждались дополнительные поезда, координация всех видов транспорта и возможность задействовать Керченскую паромную переправу.
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