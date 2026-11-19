В Крыму нет дефицита продуктов питания и медикаментов, а поставки необходимых товаров на полуостров продолжаются без перебоев. Жителям не стоит поддаваться панике и скупать товары первой необходимости. Об этом ТАСС сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, доставка лекарств, продовольствия и горюче-смазочных материалов уже давно не зависит от Крымского моста.

«Как они сейчас проходят мы сказать не можем, сможем сказать только когда закончится война. Но поставки этих вещей налажены, продовольствия и лекарств в Крыму достаточно», — пояснил Крючков.

Представитель региональных властей отдельно призвал жителей отказаться от ажиотажных закупок. Он подчеркнул, что республика располагает большими запасами сельскохозяйственной продукции, а оснований опасаться нехватки продовольствия сейчас нет.

Вопрос снабжения полуострова оказался в центре внимания после атак на Крымский мост 16 и 17 ноября. В результате ударов были повреждены конструкции переправы, а движение транспорта неоднократно ограничивали.