«Уверяю вас, у нас нет никакого желания продолжать этот конфликт вооруженный. Вопрос не только или даже не столько у нас сегодня. Вопрос в украинской стороне. Хочу повторить ещё раз: если они хотят завершить конфликт, пусть соглашаются с теми компромиссами, которые были предложены ещё до Анкориджа американцами. Мы с ними согласились, и теперь дело за Украиной», — сказал он журналистам после саммита в китайском Шэньчжэне.