Путин заявил, что Россия не хочет продолжать конфликт на Украине
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Россия не хочет продолжать вооружённый конфликт на Украине, заявил Владимир Путин. По словам президента, вопрос его завершения теперь зависит от позиции Киева.
Российский лидер напомнил о компромиссах, которые американская сторона предложила ещё до встречи в Анкоридже. Москва, как подчеркнул глава государства, согласилась с этими условиями.
«Уверяю вас, у нас нет никакого желания продолжать этот конфликт вооруженный. Вопрос не только или даже не столько у нас сегодня. Вопрос в украинской стороне. Хочу повторить ещё раз: если они хотят завершить конфликт, пусть соглашаются с теми компромиссами, которые были предложены ещё до Анкориджа американцами. Мы с ними согласились, и теперь дело за Украиной», — сказал он журналистам после саммита в китайском Шэньчжэне.
Ранее Life.ru писал, что 19 ноября Путин и Трамп обсудили урегулирование украинского конфликта во время отдельной встречи в Шэньчжэне. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, разговор продолжался около 35–40 минут и также затронул двусторонние отношения. Позднее Трамп заявил, что процесс урегулирования на Украине движется в правильном направлении.
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