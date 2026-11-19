Жители европейских стран не хотят милитаризации и войны, особенно с Россией. Такое мнение Владимир Путин высказал журналистам после саммита в Шэньчжэне.

Президент обратил внимание, что против подобных планов выступают не только обычные граждане, но и общественные организации. При этом он допустил, что восстановить полноценные отношения с некоторыми государствами будет практически невозможно без смены их политического руководства.

«Мы видим, что люди в этих странах, европейских, общественные организации не хотят реализации тех планов, о которых мы сейчас слышали в некоторых странах Европы, не хотят милитаризации, не хотят никаких войн, тем более с Россией», — сказал Путин.

Ранее Путин назвал чушью заявления о якобы готовящемся нападении России на Европу. Президент отверг предположения о существовании у Москвы подобных военных планов. Во время той же пресс-конференции он призвал европейских политиков прекратить «политическую диарею» на тему возможной войны. Глава государства также напомнил, что США предлагают России наладить отношения с европейскими странами, хотя, по его мнению, не Москва была инициатором их ухудшения.