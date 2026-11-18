Уровень жизни в странах Евросоюза стабильно снижается — президент России Владимир Путин назвал происходящее унизительным для еврозоны. Такую оценку он дал 18 ноября во время выступления на деловом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

По словам российского лидера, европейцы и бизнес всё сильнее ощущают последствия экономических проблем. Среди главных факторов он назвал увеличение долговой нагрузки и инфляцию, которые тяжёлым бременем ложатся на граждан и компании.

Путин считает, что уровень жизни европейцев «стабильно и унизительно для еврозоны снижается». Президент также связал экономические трудности ЕС с отказом от российских энергоресурсов, бюджетными дефицитами и потерей промышленного потенциала.

Ранее Life.ru рассказывал о новом прогнозе Еврокомиссии, согласно которому совокупный дефицит бюджетов стран ЕС в 2026 году достигнет 3,6% ВВП. К 2028 году показатель может увеличиться до 3,8%, а число государств с дефицитом выше установленного европейскими правилами ориентира продолжит расти.

На фоне экономических рисков Европейский центральный банк сохранил три ключевые процентные ставки. Регулятор предупредил, что подорожание энергоносителей может одновременно ускорить инфляцию и затормозить экономический рост.