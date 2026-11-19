Россия будет стремиться обеспечить жителям зоны безопасности на границе с Украиной такие же условия жизни, как и на остальной территории страны. Об этом президент Владимир Путин заявил журналистам по итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«Пока для нас это зона безопасности, но там же люди проживают. И мы сделаем все для того, чтобы условия жизни там ничем не отличались от других территорий РФ. Мы к этому во всяком случае будем стремиться», — подчеркнул российский лидер.

Так Путин ответил на вопрос о возможности будущего присоединения территорий зоны безопасности к России.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин назвал успешным создание зоны безопасности на сопредельных территориях Украины. Во время посещения пункта управления Объединённой группировки войск 16 октября президент напомнил, что соответствующая задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область. Главной целью этих действий Москва называет защиту российских приграничных регионов. Тогда же глава государства подчеркнул, что вопрос создания такой зоны не планируется выносить на возможные мирные переговоры с Киевом.

Уже 12 ноября Путин назвал идею так называемых серых зон серьёзным препятствием для достижения устойчивого мира. На встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером он объяснил, что Москва и Киев по-разному трактуют территориальные вопросы. По мнению российского лидера, неопределённость в этом вопросе способна привести к новым разногласиям даже после заключения договорённостей.