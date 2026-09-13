ПВО России отразила масштабную атаку, уничтожив 389 дронов ВСУ за одну ночь
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские дежурные средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи отразили массированную атаку, перехватив и уничтожив 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, воздушные цели нейтрализованы над территориями 14 субъектов страны: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Смоленской областей, Краснодарского края, а также Республики Крым, Республики Татарстан и Чувашской Республики.
Кроме того, часть дронов противника была ликвидирована над акваториями Чёрного, Азовского и Каспийского морей.
В ночь на 13 сентября Нижнекамск подвергся нападению беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали городские заводы, а также гражданская инфраструктура. По официальным данным, травмы различной степени тяжести получили двенадцать жителей. Часть ударов пришлась на спальный сектор, когда горожане ещё не проснулись. Погибли двое.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.