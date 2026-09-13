ПВО России отразила масштабную атаку, уничтожив 389 дронов ВСУ за одну ночь

Российские дежурные средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи отразили массированную атаку, перехватив и уничтожив 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, воздушные цели нейтрализованы над территориями 14 субъектов страны: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Смоленской областей, Краснодарского края, а также Республики Крым, Республики Татарстан и Чувашской Республики.

Кроме того, часть дронов противника была ликвидирована над акваториями Чёрного, Азовского и Каспийского морей.

В ночь на 13 сентября Нижнекамск подвергся нападению беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали городские заводы, а также гражданская инфраструктура. По официальным данным, травмы различной степени тяжести получили двенадцать жителей. Часть ударов пришлась на спальный сектор, когда горожане ещё не проснулись. Погибли двое.