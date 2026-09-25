ПВО уничтожила 17 БПЛА над Орловской областью

Два частных дома получили повреждения после ночной атаки беспилотников на Орловскую область. По словам губернатора Андрея Клычкова, силы ПВО уничтожили над регионом 17 украинских БПЛА.

Последствия налёта зафиксировали в Орловском муниципальном округе. Обошлось без пострадавших.

«Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 17 вражеских БПЛА», — написал глава региона в своём канале в Max.

На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.