ПВО уничтожила 17 БПЛА над Орловской областью
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Два частных дома получили повреждения после ночной атаки беспилотников на Орловскую область. По словам губернатора Андрея Клычкова, силы ПВО уничтожили над регионом 17 украинских БПЛА.
Последствия налёта зафиксировали в Орловском муниципальном округе. Обошлось без пострадавших.
«Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 17 вражеских БПЛА», — написал глава региона в своём канале в Max.
На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Ранее Life.ru сообщал, что 21 сентября над Орловской областью сбили 32 беспилотника, при этом повреждения получили три частных дома. В тот же день стало известно, что при атаке пострадало здание территориальной избирательной комиссии. Людей внутри не было, поэтому обошлось без жертв.
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