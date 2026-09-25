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Регион
Опубликовано 25 сентября, 06:17

ПВО уничтожила 17 БПЛА над Орловской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Два частных дома получили повреждения после ночной атаки беспилотников на Орловскую область. По словам губернатора Андрея Клычкова, силы ПВО уничтожили над регионом 17 украинских БПЛА.

Последствия налёта зафиксировали в Орловском муниципальном округе. Обошлось без пострадавших.

«Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 17 вражеских БПЛА», — написал глава региона в своём канале в Max.

На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

ПВО уничтожила шесть вражеских БПЛА, летевших на Москву
ПВО уничтожила шесть вражеских БПЛА, летевших на Москву

Ранее Life.ru сообщал, что 21 сентября над Орловской областью сбили 32 беспилотника, при этом повреждения получили три частных дома. В тот же день стало известно, что при атаке пострадало здание территориальной избирательной комиссии. Людей внутри не было, поэтому обошлось без жертв.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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