Пять часов на локтях: Бабушка 12 внуков побила собственный рекорд на Играх в США

61-летняя канадка Донна Джин Уайлд простояла в планке пять часов подряд и побила собственный мировой рекорд среди женщин. Своё достижение она установила 6 октября на соревнованиях Huntsman World Senior Games в американском штате Юта, сообщает местное издание KSL.

61-летняя канадка простояла в планке пять часов и побила свой рекорд. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ worldseniorgames

Предыдущий рекорд тоже принадлежал Уайлд. В марте 2024 года она продержалась в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд, за что попала в Книгу рекордов Гиннесса. Теперь спортсменка улучшила результат почти на полчаса. Организаторы соревнований подтвердили новое достижение, однако отдельного сообщения о его официальной регистрации в Книге рекордов Гиннесса пока нет.

К новому испытанию канадка готовилась заранее. Как рассказал директор соревнований Кайл Кейс, ещё полгода назад Уайлд сообщила о намерении превзойти собственный результат. Организаторы решили приурочить попытку к церемонии открытия Игр. Момент, когда спортсменка преодолела пятичасовую отметку, сняли на видео, которое быстро набрало миллионы просмотров.

При этом профессиональной спортивной карьеры у рекордсменки нет. Раньше она работала учительницей и заместителем директора школы, а сейчас находится на пенсии. У Уайлд пятеро детей и 12 внуков.

Увлечение планкой началось около 12 лет назад после травмы запястья. Тогда женщина не могла бегать и поднимать тяжести, поэтому нашла альтернативное упражнение. Со временем оно превратилось в ежедневную привычку: канадка научилась читать и даже работать за компьютером, не выходя из планки.

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