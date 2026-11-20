Защитник «Локомотива» Георгий Джикия накопил 177 тысяч рублей долгов за капремонт двух квартир в Москве. Как выяснил SHOT, футболист не вносит необходимые платежи с 2021 года.

Одна из принадлежащих спортсмену квартир находится в районе Покровское-Стрешнево. Это двухкомнатное жильё площадью 70 квадратных метров. Взносы на капитальный ремонт, по данным Telegram-канала, не поступали годами, а разбирательства по задолженности неоднократно доходили до суда.

Ещё в августе 2024 года мировой судья вынес приказы о взыскании с Джикии более 80 тысяч рублей. Однако история на этом не закончилась.

Теперь футболисту предстоит выплатить ещё почти 90 тысяч рублей. Соответствующее решение суд принял 20 ноября. Дополнительно с защитника взыщут расходы на уплату госпошлины.

Общую сумму задолженности за капитальный ремонт двух квартир SHOT оценивает в 177 тысяч рублей. При этом неизвестно, какую часть ранее взысканных средств футболист уже погасил.

Джикия ранее был капитаном московского «Спартака», с которым становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также защитник выступал за национальную сборную. Сейчас он играет за «Локомотив».

Ранее Life.ru сообщал, что московский суд взыскал с Джикии 88 853 рубля 37 копеек задолженности за капремонт двух квартир. Судебные приказы вынес мировой судья участка № 464 района Покровское-Стрешнево по заявлениям столичного регионального оператора.