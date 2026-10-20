Пять месяцев политического тупика: Румыния с четвёртой попытки получила новое правительство

В Румынии завершился затянувшийся более чем на пять месяцев правительственный кризис. Парламент страны с четвёртой попытки утвердил новый кабинет министров во главе с 55-летним дипломатом Лукой Никулеску. За предложенный состав правительства проголосовали 280 депутатов и сенаторов при необходимых 233 голосах, сообщает румынский телеканал TVR.

Против нового кабинета выступили 58 парламентариев. Таким образом, Никулеску удалось заручиться поддержкой большинства после трёх неудачных попыток сформировать правительство. Теперь министрам предстоит принести присягу президенту Никушору Дану.

Новый премьер ранее работал журналистом и дипломатом, представлял Румынию во Франции и при Организации экономического сотрудничества и развития. Его кандидатуру президент выдвинул 5 октября, рассчитывая положить конец политической нестабильности.

Основу правительства составили представители Социал-демократической партии и независимые специалисты. Другие парламентские силы согласились поддержать назначение кабинета, хотя отказались непосредственно участвовать в его работе.

Одной из первоочередных задач нового руководства станет стабилизация экономики. Социал-демократы рассчитывают получить проект бюджета на 2027 год до 1 декабря и выступают против дальнейшего повышения налогов. Стране также предстоит сокращать бюджетный дефицит, который остаётся одним из крупнейших в Евросоюзе.

Ранее Life.ru рассказывал о массовой отставке членов правительства Румынии. В апреле свои посты покинули вице-премьер Мариан Някшу и сразу шесть министров от Социал-демократической партии. Выход политиков из кабинета лишил прежнего премьера Илие Боложана устойчивой парламентской поддержки. Уже 5 мая депутаты вынесли его правительству вотум недоверия. На фоне разразившегося кризиса президент Никушор Дан был вынужден досрочно прервать визит в Армению и вернуться в Бухарест для срочных консультаций. После этого страной руководил временный кабинет с ограниченными полномочиями, а попытки сформировать новое правительство неоднократно проваливались.