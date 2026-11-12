Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия и Исландия приступят к разработке совместного оборонного соглашения, которое позволит их вооружённым силам теснее взаимодействовать в рамках НАТО. Об этом 12 ноября сообщил министр обороны Норвегии Туре Саннвик по итогам встречи глав военных ведомств пяти государств в Осло, передаёт Reuters.

Главная цель инициативы — упростить перемещение военнослужащих и военной техники через государственные границы. Для этого странам предстоит согласовать национальные законы и нормативные требования, которые сейчас могут препятствовать совместным операциям. По словам Саннвика, устранение бюрократических барьеров позволит армиям быстрее перебрасывать силы и действовать как единое целое.

«Мы уже проделали большой путь в рамках НАТО, проводим совместные учения <...> чаще, чем когда-либо прежде», — отметил министр.

Теперь, по его словам, североевропейские государства намерены сделать следующий шаг и ещё теснее интегрировать свои вооружённые силы.

В заявлении Минобороны Норвегии отмечается, что совокупные военные возможности пяти стран включают около 250 современных боевых самолётов, почти 145 надводных кораблей и порядка 100 тысяч военнослужащих в мирное время. С декабря 2025 года все они подчиняются одному командованию НАТО, а в норвежском Будё действует региональный центр управления воздушными операциями альянса.

Сотрудничество развивается в рамках организации NORDEFCO, созданной ещё в 2009 году. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО в 2023 и 2024 годах соответственно все пять североевропейских государств оказались в одном военном блоке. Это позволило расширить совместные учения, координацию командных структур и подготовку к кризисным ситуациям. В 2026 году председательство в NORDEFCO осуществляет Норвегия.

Саннвик подчеркнул, что будущий документ должен обеспечить взаимодействие вооружённых сил не только в мирное время, но и в условиях кризиса или войны. Встреча министров обороны проходила 11–12 ноября. Участники также обсуждали гражданскую готовность, приём союзных войск и дальнейшую поддержку Украины.

Ранее Life.ru рассказывал о планах Великобритании и девяти североевропейских государств расширить военное сотрудничество на море. Соглашение предполагает координацию действий флотов, авиации и сухопутных подразделений в Северной Атлантике, Арктике и Балтийском море. Основой партнёрства выступает уже действующий Объединённый экспедиционный корпус под руководством Лондона. Кроме того, Норвегия объявила об усилении военного присутствия у российской границы.